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        Edirne'de sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan panelvan sürücüsü tutuklandı

        Edirne'de sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan panelvan sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 16:49 Güncelleme: 24.12.2024 - 16:49
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        Edirne'de sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan panelvan sürücüsü tutuklandı
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        Edirne'de sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan panelvan sürücüsü tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan M.H.D.'nin kullandığı panelvanı uygulama noktasında durdurdu.

        Ekipler araçta yaptıkları aramada paketlenmiş halde 4 kilo 5 gram skunk ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.H.D, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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