Edirne'de sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan panelvan sürücüsü tutuklandı
Edirne'de sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan panelvan sürücüsü tutuklandı.
Edirne'de sınır kapısında uyuşturucuyla yakalanan panelvan sürücüsü tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan M.H.D.'nin kullandığı panelvanı uygulama noktasında durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada paketlenmiş halde 4 kilo 5 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.H.D, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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