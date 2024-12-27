Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışında konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun ispatını hem Kovid’te hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı." dedi.

Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışında yaptığı konuşmada, Kırklareli'nin sağlık anlamında iyi yerde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta büyük bir dönüşüm ve gelişim gösterdiğini anlatan Memişoğlu, Türkiye'nin dünyaya örnek olacak sağlık hizmeti sunduğunu vurguladı.

Türkiye'de her bir vatandaşın senede 11,4 kez sağlık hizmetinden yararlandığını ifade eden Memişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"2002 senesinde bu sadece 2 kezdi. Dünyanın en yaygın, her yerde olan en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bu konuda alçak gönüllü olmayız. Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun ispatını hem Kovid'te hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı. Bu nedenle alt yapısıyla, sitemiyle sağlık hizmetlerini bu hale getiren Cumhurbaşkanı'mıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle sağlık çalışanı arkadaşlarıma, hekiminden hemşiresine, temizlik elemanından güvenlikçisine herkese çok teşekkür ediyorum. Onların bir yöneticisi olmaktan guru duyuyorum."