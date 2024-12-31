Edirne'de huzurevi sakinleri için yeni yıl etkinliği düzenlendi

Edirne huzurevinde düzenlenen yeni yıl etkinliğinde yaşlılar gönüllerince eğlendi.

Edirne'de Barınan Yaşlıları Koruma ve İhtiyaçlarını Karşılama Derneği huzurevi sakinlerine yönelik yeni yıl etkinliği düzenledi.

Huzurevinde gerçekleştirilen etkinlikte "Morİz Ritim" Grubu sahne aldı.

Ritim grubunun şarkılarına yaşlılar danslarıyla eşlik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Yaşlıların elini öperek hal hatır sormanın ve bir araya gelmenin önemine değinen Tohumcu, "Büyüklerimiz hepimizin baş tacı. Sizlerin duasını almak, sizinle beraber olmak bizleri bir adım öteye daha sağlam götürüyor. İyi ki varsınız." dedi.