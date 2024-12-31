Edirne'de kum midyesi kaçakçılığı yapan 46 kişiye 11 milyon 991 bin lira para cezası

Edirne'de bu yıl kum midyesi kaçakçılığı yaparken yakalanan 46 kişiye, toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl yasa dışı yollarla yurt dışına kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalanan 46 kişiye, toplam 11 milyon 991 bin 932 lira para cezası uygulandı.