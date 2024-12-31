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        Edirne'de kum midyesi kaçakçılığı yapan 46 kişiye 11 milyon 991 bin lira para cezası

        Edirne'de bu yıl kum midyesi kaçakçılığı yaparken yakalanan 46 kişiye, toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.12.2024 - 17:07
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        Edirne'de kum midyesi kaçakçılığı yapan 46 kişiye 11 milyon 991 bin lira para cezası
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        Edirne'de bu yıl kum midyesi kaçakçılığı yaparken yakalanan 46 kişiye, toplam 11 milyon 991 bin 932 lira idari para cezası kesildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl yasa dışı yollarla yurt dışına kum midyesi çıkarmaya çalışırken yakalanan 46 kişiye, toplam 11 milyon 991 bin 932 lira para cezası uygulandı.

        Denetimlerde kaçakçılıkta kullanılan 29 araca el konuldu.

        Bu araçlardan 6'sı, tescil işlemlerinin ardından kamuya kazandırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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