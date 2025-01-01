AK Parti Edirne İl Başkanı İba, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, kentteki birçok taksi durağını ziyaret ederek esnafın yeni yılını kutladı.

2025’in bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını dileyen İba, misafirperverlikleri için taksici esnafına teşekkür etti.