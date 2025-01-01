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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 17:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:30
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İba, kentteki birçok taksi durağını ziyaret ederek esnafın yeni yılını kutladı.

        2025’in bol kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını dileyen İba, misafirperverlikleri için taksici esnafına teşekkür etti.

        Daha sonra polis merkezleri ile polis kontrol noktalarını ziyaret eden İba, görev başındaki memurlara hayırlı görevler dileyerek yeni yıllarını tebrik etti.

        İba'ya ziyaretlerinde belediye meclis üyeleri eşlik etti.

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