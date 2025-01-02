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        Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu

        Edirne'de ve Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:33 Güncelleme: 02.01.2025 - 09:38
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        Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu
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        Edirne'de ve Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

        Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        -Tekirdağ

        Tekirdağ'da yoğun sis görüş mesafesini yer yer 40 metreye kadar düşürdü.

        Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı. Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düşerken, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

        Denizdeki görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarına demirledi.

        Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtları sisin azalması sonrası yollarına devam edecek.

        Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

        Çorlu ilçesinde de yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle çevre yolunda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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