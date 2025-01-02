Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oldu

Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Gece saatlerinde başlayan sis, sabah etkisini daha da artırdı. Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yollarında görüş mesafesi düşerken, ekipler trafikte olumsuzluk yaşanmaması için yoğun kavşaklarda önlem aldı.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

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