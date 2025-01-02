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        Edirne Valisi Sezer, emekli olan İl Ticaret Müdürü Altun'a başarı belgesi verdi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yaş haddinden emekliliğe ayrılan İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun'a başarı belgesi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 09:54 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:03
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        Edirne Valisi Sezer, emekli olan İl Ticaret Müdürü Altun'a başarı belgesi verdi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, yaş haddinden emekliliğe ayrılan İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun'a başarı belgesi verdi.

        Sezer, makamında kabul ettiği Altun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

        Altun da çalıştığı süre zarfında ilgili mevzuatın verdiği görev ve sorumlulukları tarafsız ve dürüstlük ilkeleri içerisinde yerine getirdiğini belirterek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

        Daha sonra Vali Sezer, emekliliğe ayrılan Altun'a başarı belgesi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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