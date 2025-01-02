Edirne Valisi Sezer, emekli olan İl Ticaret Müdürü Altun'a başarı belgesi verdi

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaş haddinden emekliliğe ayrılan İl Ticaret Müdürü Mahmut Altun'a başarı belgesi verdi.

Sezer, makamında kabul ettiği Altun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Altun da çalıştığı süre zarfında ilgili mevzuatın verdiği görev ve sorumlulukları tarafsız ve dürüstlük ilkeleri içerisinde yerine getirdiğini belirterek kendisine destek olan herkese teşekkür etti.