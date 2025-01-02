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        Edirne Belediye Başkanı Akın, vatandaşlara kandil simidi ikram etti

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Regaip Kandili dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:17
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        Edirne Belediye Başkanı Akın, vatandaşlara kandil simidi ikram etti
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Regaip Kandili dolayısıyla Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla Saraçlar Caddesi'nde kurulan standa gelerek vatandaşlarla sohbet etti, kandillerini kutlayarak kandil simidi ikram etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, kandillerin paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel sembollerinden olduğunu belirtti.

        Edirne Belediyesi tarafından belediyenin kendi mutfağında hazırlanan kandil simitlerini Edirne halkı ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Akın, "Paylaşmanın önemini, birlikte ve beraberlik ruhunu yaşatmayı hedeflediğimiz bu özel günde kandil simitlerimizi hem Edirne’mizin birçok farklı noktasında vatandaşlarımıza hem de Edirne genelindeki sivil toplum kuruluşlarımıza ve ilçelerimize ulaştırdık. Emeği geçen tüm personelimize, kandil simitlerimizi halkımızla buluşturan belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamlı gecenin tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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