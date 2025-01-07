Edirne Belediye Meclisi toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ocak ayı toplantısında, 14'ü gündem dışı 39 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediyenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği şarkıcı Gökçe konserine ödenen ücrete ilişkin aralık ayında önerge veren AK Parti Grubu, cevabı yeterli bulmadıkları gerekçesiyle bir önerge daha verdi.

"290 bin liralık teklifi olan bir konserin 1 milyon 350 bin liraya neden yapıldığını merak ediyoruz. Yeni bir önerge verdik. Size ya bu konularda yeterli bilgi vermiyorlar ya da çalıştığınız memur arkadaşlarınız sizi yanlış yönlendiriyorlar. Burada 5 kat pahalıya nasıl bu konseri yapabiliyorsunuz? İkinci verdiğimiz önergede sizden net ve açık bir cevap istiyoruz. Bu Edirne'nin parasıdır. Fazla verilmesine sebep olan memur arkadaşların tespit edilip gerekli işlemlerin yapılmasının takipçisi olacağız. Edirne halkının parasını hiç kimse 5 kat harcama hakkına sahip değildir. Konserlere karşı değiliz, konserlerin 5 kat fazlaya yapılmasına karşıyız. Keşke konser bu belediye gibi 290 bin liraya yapılsaydı, birilerinin cebine girmeseydi. 5 kat fazla konser yapılsaydı."