Edirne'de otoyol gişelerinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Gişelerdeki kontrol noktasında görevli jandarma ve polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.

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