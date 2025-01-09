Edirne'de otoyol gişelerinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Edirne'de otoyol gişelerinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edirne'de otoyol gişelerinde bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
K.G'nin kullandığı 34 DBS 822 plakalı otomobil, Avrupa Otoyolu gişelerinde kapalı olan gişenin önündeki bariyere çarptı.
Gişelerdeki kontrol noktasında görevli jandarma ve polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve otoyol jandarması ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve 2 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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