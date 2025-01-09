Edirne'de polislere "koruyucu aile" olma çağrısı

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis ekiplerine "koruyucu aile" olmaları çağrısında bulundu.

Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde "Koruyucu Aile Hizmeti" programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, programda yaptığı konuşmada, dezavantajlı duruma düşmüş çocuklara öncelikle polislerin el uzatması gerektiğini söyledi.

El uzatılmayan çocuklarla polisin başka şekilde karşı karşıya gelebileceğini belirten Karaburun, "Bu bizleri hem yoruyor hem de üzüyor. Dolayısıyla bu çocuklarımız sağlıklı düşünebiliyorken başka hiç kimsenin etkisinde, tesirinde kalmadığında saf haliyle onlara ne kadar dokunabilirsek emniyetin ileriye dönük iş yükü de azalmış olacak." dedi.