        Edirne Haberleri

        Kapıkule'de bir tırda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çiçek saksılarına gizlenmiş 16 kilo 248 gram esrar ile 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:32
        Kapıkule'de bir tırda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çiçek saksılarına gizlenmiş 16 kilo 248 gram esrar ile 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen tır risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına yönlendirildi.

        Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeği "Bodri" ile arama yaptı.

        Aramada çiçek saksılarına gizlenen yaklaşık 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ile 16 kilo 248 gram sentetik esrar ele geçirildi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

