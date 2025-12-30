Kapıkule'de bir tırda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda çiçek saksılarına gizlenmiş 16 kilo 248 gram esrar ile 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:32

