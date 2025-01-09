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        Edirne'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:33
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        Edirne'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        İba, mesajında, halkın gelişmelerden anında ve objektif bir şekilde haberdar olmasını sağlayan gazetecilerin toplumda çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

        Gazetecilerin en zor şartlar altında bile mesleğini sürdürdüğünü ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendirmesinde kilit rol oynayan basın mensupları milletin sesidir. Tüm gazetecilerimize Edirne’mize katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir gayretle mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, şehrimizde faaliyet gösteren ulusal ve yerel basınımızın temsilcileri başta olmak üzere basın-yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden sayfa editörüne, yazarlarından, matbaa personeline tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diliyorum. Bugüne kadar görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle ve minnetle anıyorum."

        - MHP İl Başkanı Tokluoğlu

        MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu da gazetecilerin toplumun çıkarlarını göz önünde bulundurarak milletin doğru haber alma hakkı yolunda hizmet etmek gibi büyük bir görevi üstlendiğini belirtti.

        Her türlü zor çalışma şartlarına rağmen basın mensuplarının yurt içinde ve dışında görevlerini özveriyle yaptığını ifade eden Tokluoğlu, şunları kaydetti:

        "Maalesef, Türk milletini yalan ve yanlış bir şekilde bilgilendiren gazetecilik kisvesine bürünmüş şahıslar da meydanlarda gezmektedir. Biz ilkeli, tarafsız ve Türk milletinin çıkarlarını gözeten her basın mensubunun yanındayız. Yaşadığı zorluklar bizim de zorluklarımız, yaşadığı sıkıntılar bizim de sıkıntılarımızdır. Liderimiz sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi, 'Şüphesiz demokrasi, haber alma ve ifade özgürlüğüyle güçlenir ve zenginlik kazanır. Bin bir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gereken bir durumdur.'

        Bu anlamlı günde Esenyurt’ta vazifesini icra ederken şehit edilen basın mensubumuz Cengiz Akyıldız ağabeyimiz başta olmak üzere tüm basın şehitlerimizi yad ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, ilkeli ve Türk milletinin sesi olma görevini yürüten tüm gazetecilerimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

        - EDGED Başkanı Güner

        Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güner, mesajında gazeteciliğin doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri uhdesinde barındıran önemli bir meslek olduğunu belirtti.

        Gazetecilerin ilkeli yayıncılık anlayışıyla birçok zorluğa göğüs gererek haber yaptığını aktaran Güner, "Halkın haber alma özgürlüğüne ulaşmasının yanında toplumun bilinçlenmesi için de önemli görevleri bulunan gazeteciler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Halkı bilgilendirmek maksadıyla, mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Edirne halkına, Türkiye’ye ve dünyaya bölgemizden haber servis eden başta merhum Berk Söylemez olmak üzere tüm gazetecilerin gününü kutlar, mesailerinde kolaylıklar dilerim.” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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