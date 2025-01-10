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        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

        CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:49 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:51
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        10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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        CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

        Taybıllı, mesajında basının demokrasinin temel taşlarından biri olarak halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında rol üstlendiğini belirtti.

        Toplumun sesi, vicdanı ve ışığı olan gazetecilerin zorlu koşullar altında dahi büyük bir özveriyle çalışarak kamuoyunu bilgilendirmek için mücadele ettiğini vurgulayan Taybıllı, mesajında şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, özgür basının korunmasının ve gazetecilerin haklarının savunulmasının demokratik bir toplum için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Basın emekçilerimizin mesleki özgürlüklerini kısıtlayan tüm engellerin kaldırılması, hak ettikleri çalışma koşullarının sağlanması ve gazetecilik faaliyetlerinin güvence altına alınması için her zaman yanlarında olacağız. Bu vesileyle, gece gündüz demeden çalışan/çalışamayan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumumuza katkı sunan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz."

        - Edirne İl Genel Meclisi üyeleri Gazeteciler Günü'nü kutladı

        Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

        İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, meclis toplantı salonunda yaptığı konuşmada, siyasiler ve gazetecilerin iç içe olduğunu söyledi.

        Gazetecilerin kamu kurumlarının yaptığı çalışmaları haberleriyle anlattığını ifade eden Gegeoğlu, gazetecilik mesleğinin son yıllarda zor bir meslek haline geldiğine değindi.

        Gazetecilerin yaz kış, yağmur çamur demeden çalıştığını anlatan Gegeoğlu, "Her şartta sahadasınız. Yaşadığınız yerdeki insanların doğru bilgilendirilmesine, doğru bilgiye ulaşmasına vesile oluyorsunuz. Bu sebeple de demokrasinin yaşaması ve taçlanması açısından da en kıymetli grevlerden bir tanesini icra ediyorsunuz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Gegeoğlu gazetecilerle pasta kesti.

        - Edirne'de görev yapan gazeteciler haklarını talep etti

        Edirne'de görev yapan gazeteciler özlük haklarının yerine getirilmesini talep etti.

        Kentteki bir televizyonda sunuculuk yapan Işık Koç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü her yıl buruk kutladıklarını söyledi.

        Basın sektöründe mesleki ve sendikal örgütlenme oranının düşük olduğunu belirten Koç, "Özlük haklarımızın neredeyse hiçbirini alamıyoruz. Gazeteciler, asgari ücrete çalıştırılıyor, maaşlarını geç alan arkadaşlarımız var. Yıllık izinlerimizi kullanamıyoruz. 42 gün yıllık izini olan arkadaşlarımız sadece 15 gün yıllık izin yapabiliyor. Öğle yemeği hakkına sahip olan arkadaşlarımız da çalışma temposundan dolayı öğle yemeğini akşam yiyor. Biz özlük haklarımızı istiyoruz ve verilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Gazeteci Tamer Yavuz da gazetecilerin daha iyi şartlarda görev yapması için özlük haklarının teslim edilmesi gerektiğini kaydetti.

        Açıklamaya kentte görev yapan gazeteciler, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar da destek verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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