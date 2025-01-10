CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Taybıllı, mesajında basının demokrasinin temel taşlarından biri olarak halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında rol üstlendiğini belirtti.

Toplumun sesi, vicdanı ve ışığı olan gazetecilerin zorlu koşullar altında dahi büyük bir özveriyle çalışarak kamuoyunu bilgilendirmek için mücadele ettiğini vurgulayan Taybıllı, mesajında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak, özgür basının korunmasının ve gazetecilerin haklarının savunulmasının demokratik bir toplum için vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Basın emekçilerimizin mesleki özgürlüklerini kısıtlayan tüm engellerin kaldırılması, hak ettikleri çalışma koşullarının sağlanması ve gazetecilik faaliyetlerinin güvence altına alınması için her zaman yanlarında olacağız. Bu vesileyle, gece gündüz demeden çalışan/çalışamayan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumumuza katkı sunan tüm gazetecilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz."

- Edirne İl Genel Meclisi üyeleri Gazeteciler Günü'nü kutladı

Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, meclis toplantı salonunda yaptığı konuşmada, siyasiler ve gazetecilerin iç içe olduğunu söyledi.

Gazetecilerin kamu kurumlarının yaptığı çalışmaları haberleriyle anlattığını ifade eden Gegeoğlu, gazetecilik mesleğinin son yıllarda zor bir meslek haline geldiğine değindi.

Gazetecilerin yaz kış, yağmur çamur demeden çalıştığını anlatan Gegeoğlu, "Her şartta sahadasınız. Yaşadığınız yerdeki insanların doğru bilgilendirilmesine, doğru bilgiye ulaşmasına vesile oluyorsunuz. Bu sebeple de demokrasinin yaşaması ve taçlanması açısından da en kıymetli grevlerden bir tanesini icra ediyorsunuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Gegeoğlu gazetecilerle pasta kesti.

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