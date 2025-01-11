Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Gökhan Kırık (58) idaresindeki 59 HN 285 plakalı traktör, Muhacırkadı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kırık'ın cenazesi Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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