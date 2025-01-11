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        Keşan'da polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:35
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        Keşan'da polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince "şok uygulama" gerçekleştirildi.

        İlçe genelinde yapılan uygulamada 678 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        Denetimde 133 uyuşturucu hap ele geçirilirken şüpheli Y.K. gözaltına alındı.

        Trafik açısından 243 aracın incelendiği uygulamada 6 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, bir araç trafikten men edildi.

        Kapalı alanda tütün mamulü kullanıldığı tespit edilen işletme sahibine de ve tütün mamulü kullanan 6 kişiye idari ceza uygulandı.

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