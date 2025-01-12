Edirne'de Kur'an kursu öğrencilerine el emeği atkı ve bere hediye edildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Kadın Kolları Gönüllüleri ve Lala Şahin Paşa Kur'an Kursu öğrencileri atkı ve bereler üretti.

Muradiye ve Akşemseddin 4-6 yaş Kur'an kurslarında düzenlenen programla öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa katılan Edirne Müftüsü Ercan Aksu emeği geçenlere teşekkür etti.

- Aksu inşaatı süren yatırımı inceledi

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, yatılı hafızlık Kur'an kursu inşaatını inceledi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin destekleriyle yapımına başlanan kursun kaba inşaatı tamamlandı.

Aksu inşaatı inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Keşan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Edirne Vali Yardımcısı Ömer Sevgili başkanlığında Keşan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliğinde Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan OSB Müdürü Rıza Taşlıtepe ve OSB teknik heyetinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda Keşan OSB'de yapılacak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.