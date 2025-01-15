Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne İl Özel İdaresi 25 araç ve 45 personelle karla mücadele ediyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının köylere ulaşımı aksatmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne İl Özel İdaresi 25 araç ve 45 personelle karla mücadele ediyor
        ABONE OL

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının köylere ulaşımı aksatmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte pazar günü başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için mücadele ediyor. Yağışın yoğun olduğu üç bölgede 45 personel, 25 araç ve iş makinesiyle çalışma yapıyor.

        Ekipler, yolda mahsur kalan araçları kurtarma çalışması da yürütüyor.

        Öte yandan, yağışın yoğun olduğu ilçelerden İpsala'da da kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Değerli İpsalalılar, zorunlu olmadıkça araçla seyahat etmeyelim. İş makineleri bile zorluk çekiyor. İbriktepe köyümüzde elektrikten kaynaklı su problemi oluşmuş durumdadır. Tüm ekipleri elektrik problemini çözmesi için bölgeye yönlendirdik. Gün içerisinde problem çözülecektir. Acil durumlar için mutlaka Kaymakamlığımıza, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerimize ulaşın." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de kar yağışı (3)
        Edirne'de kar yağışı (3)
        Edirne'de kar yağışı (2)
        Edirne'de kar yağışı (2)
        Edirne'de kar yağışı
        Edirne'de kar yağışı
        Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısını artırdı
        Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi ziyaretçi sayısını artırdı
        Kadife üzerine sim sırma işlenen Selimiye'nin minber örtüsü restorasyon bit...
        Kadife üzerine sim sırma işlenen Selimiye'nin minber örtüsü restorasyon bit...