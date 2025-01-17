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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik "Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele" Programı kapsamında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 17.01.2025 - 16:29
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        Trakya Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere yönelik "Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele" Programı kapsamında eğitim verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Edirne Yeşilay Şubesi işbirliğinde öğrencilerin bağımlılıklardan uzak kalmasını sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi.

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü TBM Formatörü Emrah Ceylan tarafından verilen eğitimler kapsamında tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

        Güz dönemi boyunca süren eğitimlerde yaklaşık 10.000 öğrenciye ulaşıldı.

        - Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası

        Trakya Üniversitesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri, görme engelli bireyler ve yaşamsal zorluklarına dikkat çekmek için gözlerini siyah bantla kapatıp yemek yemeye çalıştı.

        Masadaki yiyecekleri bulmakta ve tanımakta zorluk çeken öğrenciler, görme engelli bireylerin yaşadıklarını deneyimledi.

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