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        Edirne'de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun davasının görülmesine devam edildi

        Edirne'de otomobilin, bindiği bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden doktor Barçın Barı'nın davasının Edirne Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 18:19 Güncelleme: 17.01.2025 - 18:34
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        Edirne'de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun davasının görülmesine devam edildi
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        Edirne'de otomobilin, bindiği bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden doktor Barçın Barı'nın davasının Edirne Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildi.

        Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Barı'nın yakınları, tutuklu sanık B.K. ve taraf avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, bilinçli taksirle ölüme neden olmasından dolayı en üst sınırdan ceza almasını talep etti.

        Müşteki avukatı Aydolu Karakoç, savunmasında Edirne'de alkollü trafik kazalarının terör eylemleri haline geldiğini söyledi.

        Sanığın daha önce de alkollü araç kullanmaktan cezalar aldığını vurgulayan Karakoç, eldeki deliller neticesinde sanığın olası kastla öldürme suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

        Müşteki avukatı Ece Gül de sanığın alkollü araç kullanmakta ısrar ettiğini kaydetti.

        Kamu hizmeti verecek bir doktorun hayattan koparıldığını belirten Gül, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

        Müşteki avukatı Pelin Helimcan Teker Bozkurtlu, sanığın 300 promil alkollü şekilde direksiyona geçtiğini; olası kastla öldürme suçundan yargılanması gerektiğini ifade etti.

        Hakimin sorusu üzerine tutuklu sanık B.K. alkollü araç kullanmaktan dolayı olay günü de ehliyetinin olmadığını anlattı. Daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığını belirten B.K, "Pişmanım, başka diyecek bir şeyim yok. Aracı yeni almıştım noter işleminden daha 24 saat geçmemişti. Torpidodaki 80 bin lira da araç takasından kalan paraydı." dedi.

        Sanık avukatı Demirkan Çağlayan, alkollü araç kullanmanın terör eylemi gibi algılanmaması gerektiğini savundu.

        Edirne'de alkol tüketiminin normal olduğunu iddia eden Çağlayan, "Birçok insan alkol tüketip araç kullanır. Ben de alkollü araç kullanıyorum, yakalandığı takdirde ceza yazılsın." diye konuştu.

        Barı'nın kask ve reflektörünün olmadığını savunan Çağlayan, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

        Sanık avukatı Hakan Yalçıntuğ da benzer kazalardan ve mahkemelerin verdiği kararlardan örnekler vererek müvekkilinin tahliyesini istedi.

        Karar arasının ardından mahkeme, sanığın tutukluğunun devamına karar vererek olayın bilinçli taksirle öldürme olmadığını, olası kast hükümlerine girdiği gerekçesiyle suçun alt ve üst ceza sınırı değiştiği için Asliye Ceza Mahkemesinin değil, Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili mahkeme olduğuna kanaat getirdi.

        Barı'nın eşi Aslı Barı, mahkeme çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın bir nebzede olsa yüreklerine su serptiğini söyledi.

        Eşinin geri gelmeyeceğini bildiğini belirten Barı, "Bir kısım da olsa adalet yerini buldu." dedi.

        Barı, hukuk sürecinin devam edeceğini, davanın takipçisi olacaklarını kaydetti.

        - Olay

        Edirne'de geçen yıl 29 Ağustos'ta B.K'nin kullandığı otomobilin bisikletine çarpması sonucu ağır yaralanan Barı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Barı, tedavi gördüğü hastanede 3 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

        Gözaltına alınan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü, adli makamlarca tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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