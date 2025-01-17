Edirne'de otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden doktorun davasının görülmesine devam edildi

Edirne'de otomobilin, bindiği bisiklete çarpması sonucu hayatını kaybeden doktor Barçın Barı'nın davasının Edirne Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verildi.

Edirne 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Barı'nın yakınları, tutuklu sanık B.K. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, bilinçli taksirle ölüme neden olmasından dolayı en üst sınırdan ceza almasını talep etti.

Müşteki avukatı Aydolu Karakoç, savunmasında Edirne'de alkollü trafik kazalarının terör eylemleri haline geldiğini söyledi.

Sanığın daha önce de alkollü araç kullanmaktan cezalar aldığını vurgulayan Karakoç, eldeki deliller neticesinde sanığın olası kastla öldürme suçundan yargılanması gerektiğini söyledi.

Müşteki avukatı Ece Gül de sanığın alkollü araç kullanmakta ısrar ettiğini kaydetti.

Kamu hizmeti verecek bir doktorun hayattan koparıldığını belirten Gül, sanığın tutukluluğunun devamını talep etti.

Müşteki avukatı Pelin Helimcan Teker Bozkurtlu, sanığın 300 promil alkollü şekilde direksiyona geçtiğini; olası kastla öldürme suçundan yargılanması gerektiğini ifade etti.

Hakimin sorusu üzerine tutuklu sanık B.K. alkollü araç kullanmaktan dolayı olay günü de ehliyetinin olmadığını anlattı. Daha önce 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığını belirten B.K, "Pişmanım, başka diyecek bir şeyim yok. Aracı yeni almıştım noter işleminden daha 24 saat geçmemişti. Torpidodaki 80 bin lira da araç takasından kalan paraydı." dedi.

Sanık avukatı Demirkan Çağlayan, alkollü araç kullanmanın terör eylemi gibi algılanmaması gerektiğini savundu.

Edirne'de alkol tüketiminin normal olduğunu iddia eden Çağlayan, "Birçok insan alkol tüketip araç kullanır. Ben de alkollü araç kullanıyorum, yakalandığı takdirde ceza yazılsın." diye konuştu.

Barı'nın kask ve reflektörünün olmadığını savunan Çağlayan, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Hakan Yalçıntuğ da benzer kazalardan ve mahkemelerin verdiği kararlardan örnekler vererek müvekkilinin tahliyesini istedi.