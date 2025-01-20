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        Edirne'de 2024'te 21 tarımsal projeye 19 milyon 197 bin lira destek verildi

        Edirne'de, geçen yıl tarımsal üretimi destekleme projeleri kapsamında 21 projeye 19 milyon 197 bin 697 lira destek verilirken yüzde 75 hibeli 43,6 ton tohum dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:51 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:51
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        Edirne'de 2024'te 21 tarımsal projeye 19 milyon 197 bin lira destek verildi
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        Edirne'de, geçen yıl tarımsal üretimi destekleme projeleri kapsamında 21 projeye 19 milyon 197 bin 697 lira destek verilirken yüzde 75 hibeli 43,6 ton tohum dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımların Desteklenmesi Projeleri kapsamında tamamlanan 15 projeye 16 milyon 766 bin 743 lira hibe ödemesi gerçekleştirdi.

        Bireysel sulama sistemlerinin desteklemesi kapsamında ise 6 projeye 2 milyon 430 bin 954 lira hibe desteği sağlandı.

        Tarımsal Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hayata geçirilen il bazlı projelerde 1348 üreticiye yüzde 75 hibeli 43,6 ton tohum dağıtıldı.

        Mera ıslah çalışmaları kapsamında da 40 bin 145 dekar meraya 200 ton gübre atıldı. Suni mera oluşturulması amacıyla 10 köyde 1854 dekarlık alanda başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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