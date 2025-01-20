Edirne'de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Duygu'nun cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Duygu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Yıldırım, "18 yıl aynı Aile Sağlığı Merkezinde istikrarla çalışan, hastaları ve çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen değerli meslek büyüğümüzü kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." dedi.

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