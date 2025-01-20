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        Edirne'de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi

        Edirne'de evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden aile hekimi Sabri Duygu (62) için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 18:53 Güncelleme: 20.01.2025 - 19:07
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        Edirne'de evinde ölü bulunan doktor için tören düzenlendi
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        Edirne'de evinde geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybeden aile hekimi Sabri Duygu (62) için tören düzenlendi.

        Gazimihal Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Duygu'dan haber alamayan yakınları, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Duygu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Duygu için Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi'nde tören düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Duygu'nun ani ölümünün sağlık camiasını derinden üzdüğünü söyledi.

        Duygu'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Yıldırım, "18 yıl aynı Aile Sağlığı Merkezinde istikrarla çalışan, hastaları ve çalışma arkadaşları tarafından çok sevilen değerli meslek büyüğümüzü kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, mekanı cennet olsun." dedi.

        Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Duygu'nun cenazesi defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

        Törene Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Sultan 1. Murat Hastanesi Başhekimi Zehra Gülsevin Şimşek ve sağlık çalışanları katıldı.

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        Galeri

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