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        Edirne'de sis etkili oldu

        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:10 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:24
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok tarihi yapı, sisin etkisiyle görünmez hale geldi.

        Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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