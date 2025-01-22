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        Kapıkule'de dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda dorsesinde 110 kilogram skunk ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 20:25 Güncelleme: 22.01.2025 - 20:30
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        Kapıkule'de dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda dorsesinde 110 kilogram skunk ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, sınır kapısından yurda giren Z.A'nın kullandığı tırı durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tırın dorsesinde, bir koli içinde paketlenmiş 110 kilogram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan tırın şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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