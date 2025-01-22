Kapıkule'de dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tırın dorsesinde, bir koli içinde paketlenmiş 110 kilogram skunk ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, sınır kapısından yurda giren Z.A'nın kullandığı tırı durdurdu.

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