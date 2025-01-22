Kapıkule'de vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı
Kapıkule Sınır Kapısı'nda vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda vücuduna sardığı uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ve tır şoförü tutuklandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sınır kapısından yurda giriş yapan F.T'nin kullandığı tırı durdurdu.
Tırda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta yolcu olarak bulunan M.K'nin üzerinde ise vücuduna sardığı paketlenmiş halde 3 kilo 150 gram kokain tespit edildi.
Gözaltına alınan F.T. ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.