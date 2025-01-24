Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Hayrabolu, Marmaraereğlisi ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

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