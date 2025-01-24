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        Edirne'de düzenlenecek "Bocuk Gecesi" etkinliği ertelendi

        Edirne'de 24-26 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği ileri bir tarihe ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 18:24
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        Edirne'de düzenlenecek "Bocuk Gecesi" etkinliği ertelendi
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        Edirne'de 24-26 Ocak'ta düzenlenmesi planlanan Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği ileri bir tarihe ertelendi.

        Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, AA muhabirine, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

        Yangın nedeniyle ülke genelinde büyük üzüntü yaşandığını belirten Demirel, "Bocuk Gecesi" etkinliğinin Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı kararıyla ileri bir tarihe ertelendiğini ifade etti.

        Bu akşam çocuklar için daha önce duyurusu yapılan programın müziksiz gerçekleşeceğini anlatan Demirel, "Ayrıca satış stantları da açık olacak. Anlayışından dolayı herkese teşekkür ederiz." dedi.

        Demirel, etkinlik tarihini daha sonra duyuracaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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