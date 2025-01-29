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        Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 29.01.2025 - 10:59
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        Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

        Atatürk Bulvarı'nda, A.C'nin kullandığı 22 BB 251 plakalı otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen Ö.G. idaresindeki 22 T 0127 plakalı taksiye çarpması sonucu 2 otomobilin daha karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada taksi sürücüsü Ö.G. ile araçta bulunan yolcu hafif yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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