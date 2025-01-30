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        TEKNOPARK'ta şirket kuran girişimciler KOSGEB desteğiyle "kulak temizlik kiti" üretti

        CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Trakya TEKNOPARK'ta şirket kuran girişimciler KOSGEB desteğiyle "kulak temizlik kiti" üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:50
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        TEKNOPARK'ta şirket kuran girişimciler KOSGEB desteğiyle "kulak temizlik kiti" üretti
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        CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Trakya TEKNOPARK'ta şirket kuran girişimciler KOSGEB desteğiyle "kulak temizlik kiti" üretti.

        TÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alkin Çolak ve Yüksek Farmasötik Kimya Uzmanı Ümit Demir, Trakya TEKNOPARK'ta kurdukları şirkette "dış kulak yolu temizlik kiti" projesi hazırladı.

        Proje, KOSGEB'in Araştırma ve Geliştirme, İnovasyon Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

        Yıkama aparatı ve kulak kiri çözücü içeriğinden oluşan kit, Türk Patent ve Marka Kurumundan (TÜRKPATENT) patent aldı.

        Eczanelerde ve internet üzerinden satılan yerli üretim kulak temizleme kitinin yurt dışında da satılması hedefleniyor.

        - "Tek girişimde bu kiri temizliyor"

        Prof. Dr. Çolak, AA muhabirine, hastaların zaman zaman kulak tıkanıklığı ve işitme kaybı ile ilgili sorunlarla karşılaştığını söyledi.

        Kulak kiri nedeniyle işitme kaybı yaşandığını belirten Çolak, "Kiri temizlemek için kulak burun boğaz hekimleri damla veriyor ve bir hafta sonra hastaneye geldiğinizde o kirini temizlemekle ilgili bir girişimde daha bulunuyorlar. Bu uzun bir süre ve iki defa hastaneye gelmenize neden oluyor. Bizim hazırladığımız ürün tek hamlede tek girişimde bu kiri temizliyor tekrar bir hastane başvurusuna gerek kalmıyor." dedi.

        Çolak, kulak temizliği için kullanılan ucu pamuklu çubukların kulak sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

        Kulak çubuğu ile temizlik yapmanın toplumda süregelen bir yanlış olduğunu anlatan Çolak, "Kulak çubuğuyla temizlemeye çalışmak kiri daha da ileri itip temizlemeyi zorlaştırır ve kulak zarına zarar verebilirsiniz. Bizim geliştirdiğimiz üründe kulağın hasar görme riski oldukça az ve güvenli tedavi sağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Çolak, talep edildiği taktirde Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kullanmak üzere temizlik kitinden hibe verebileceklerini kaydetti.

        - Hasta yükünü azaltmayı hedefliyor

        Farmasötik Kimya Uzmanı Demir de Sosyal Güvenlik Kurumunun üzerinde kulak kiri nedeniyle ciddi bir hasta yükünün olduğuna değindi.

        Kulak kiri tedavisinin hekimlerin iş gücü ve zaman kaybına neden olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

        "Kulağınızda oluşan kir duyma debinizi ciddi derecede azalttığı için günlük aktivitelerinizi sağlıklı şekilde yapmanıza ve sağlıklı iletişim kurmanıza ciddi bir engel teşkil eden hastalıktır. Bu kapsamda geliştirmiş olduğumuz ürün hekimlerin klasik tedavi prosedürlerine destek sağlayacak hekimlerin tedavi protokollerini güçlendirecek etkin bir ürün.

        Hastalar klasik tedavi yöntemi için hekime başvurdukları zaman hekimler buşon (kulak kiri) yumuşatıcı damlalarla önce buşonu yumuşatmaya ardından da tekrar kontrol muayenelerine çağırarak kulak kirini temizliyor. Bu hekime ve hastaya ciddi bir iş gücü oluşturmaktadır."

        Demir, geliştirdikleri kulak temizlik kitiyle doktor ve hastanelerin iş gücünü ortadan kaldırmayı da amaçladıklarını vurguladı.

        Geliştirdikleri temizleme kitinin tek uygulamayla kulağı temizlediğini anlatan Demir, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz bir ürün. Hastalar bu ürünü düzenli kullandıklarında kulak kiri oluşumunun önüne geçerek hastalığı kontrol altına alınmasını sağlıyor." diye konuştu.

        Demir, eczanelerde ve internet üzerinden satışına başlanan kulak temizlik kitini yurtdışında da satmak için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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