Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirnespor sahasında Niğde Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, sahasında Niğde Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 17:00 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirnespor sahasında Niğde Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı
        ABONE OL

        Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, sahasında Niğde Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

        Maddi sıkıntılarını çözerek transfer yapmaya başlayan ev sahibi ekip, Tunca Spor Sahası'ndaki karşılaşmaya çoğunluğu yeni oyuncularından oluşan kadroyla çıktı.

        İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve maç 0-0 sona erdi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da maçı takip ederek takıma destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        8 gollü maçta Kasımpaşa fırtınası!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Kumar cinayeti! Akrabasını öldürdü!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        'Çok kazandığı halde az vergi ödeyen' sanatçılar da radarda
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Morata, Galatasaray için İstanbul'da!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        ABD'den Kanada ve Çin'e gümrük vergisi
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi
        Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi
        Mübadeleyle Yunanistan'a giden Edirne Gagavuzlarının kültürel yaşamı kitaba...
        Mübadeleyle Yunanistan'a giden Edirne Gagavuzlarının kültürel yaşamı kitaba...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        TÜ'de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı
        TÜ'de 56 akademisyen bağımlılıkla mücadele dersi eğitimlerini tamamladı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de 2 firari hükümlü yakalandı