Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da maçı takip ederek takıma destek verdi.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada ikinci yarıda da eşitlik bozulmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Edirnespor, sahasında Niğde Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

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