Edirne'de asayiş
Edirne'nin İpsala ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırılan kişi polise şikayette bulundu.
Edirne'nin İpsala ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırılan kişi polise şikayette bulundu.
Atatürk Mahallesi'nde yaşayan V.B. sosyal medyadan mobilya satışı yapan bir hesaptan oturma grubu siparişi verdi
İletişime geçtiği kişiye 21 bin lira gönderen V.B'nin ürünü belirtilen tarihte eline ulaşmadı.
İpsala Polis Merkezi Amirliğine giden V.B. şikayette bulundu.
- Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Keşan ilçesinde bir kişi sipariş ettiği yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Büyükcami Mahallesi'nde yaşayan D.Ö. internetten siparişini verdiği yemeği tükettikten sonra rahatsızlandı.
Kendi imkanlarıyla Keşan Devlet Hastanesine giden D.Ö. tedavi altına alındı.
- Alkollü sürücülere ceza uygulandı
Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler Ü.Ç, Ş.A, S.Ü. ve A.Ç.A'ya ceza uyguladı.
Denetimlerin süreceği kaydedildi.
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