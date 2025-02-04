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        Edirne'de asayiş

        Edirne'nin İpsala ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırılan kişi polise şikayette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:05
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde sosyal medya üzerinden dolandırılan kişi polise şikayette bulundu.

        Atatürk Mahallesi'nde yaşayan V.B. sosyal medyadan mobilya satışı yapan bir hesaptan oturma grubu siparişi verdi

        İletişime geçtiği kişiye 21 bin lira gönderen V.B'nin ürünü belirtilen tarihte eline ulaşmadı.

        İpsala Polis Merkezi Amirliğine giden V.B. şikayette bulundu.

        - Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Keşan ilçesinde bir kişi sipariş ettiği yemeği yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Büyükcami Mahallesi'nde yaşayan D.Ö. internetten siparişini verdiği yemeği tükettikten sonra rahatsızlandı.

        Kendi imkanlarıyla Keşan Devlet Hastanesine giden D.Ö. tedavi altına alındı.

        - Alkollü sürücülere ceza uygulandı

        Edirne'de alkollü araç kullanan sürücülere ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler Ü.Ç, Ş.A, S.Ü. ve A.Ç.A'ya ceza uyguladı.

        Denetimlerin süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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