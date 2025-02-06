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        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 09:09 Güncelleme: 06.02.2025 - 09:09
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        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
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        Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği yüksek kesimlerde etkili olan kar, "Balkan köyleri" olarak anılan Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz örtüyle kapladı.

        Kar yağışı yer yer Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkisini gösteriyor.

        Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, uluslararası kara yolunda trafiğin aksamaması için teyakkuzda bekliyor.

        Yağışın aralıklarla süreceği öngörülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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