Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, uluslararası kara yolunda trafiğin aksamaması için teyakkuzda bekliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında seyrettiği yüksek kesimlerde etkili olan kar, "Balkan köyleri" olarak anılan Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz örtüyle kapladı.

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