Edirne Valisi Yunus Sezer, Kacasinan Mahallesi sakinleriyle buluştu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Kocasinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Kocasinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Mahalledeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda Sezer, muhtar Canan Koca ve vatandaşların asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularındaki taleplerini dinledi.
Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, aktarılan ihtiyaç ve isteklerin en kısa sürede karşılanacağını belirtti.
Sezer, Valilik himayesinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
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