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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kacasinan Mahallesi sakinleriyle buluştu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kocasinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:04
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kacasinan Mahallesi sakinleriyle buluştu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Kocasinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

        Mahalledeki bir kahvehanede gerçekleşen toplantıda Sezer, muhtar Canan Koca ve vatandaşların asayiş, eğitim, sağlık ve altyapı konularındaki taleplerini dinledi.

        Vatandaşlarla sohbet eden Sezer, aktarılan ihtiyaç ve isteklerin en kısa sürede karşılanacağını belirtti.

        Sezer, Valilik himayesinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

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