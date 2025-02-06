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        Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'ndeki baraja göletlerden su takviyesi yapılacak

        Edirne'nin içme suyunun sağlandığı Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'na, yapımına başlanacak Kula-1 ve Kula-2 göletlerinden su aktarılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:53
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        Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'ndeki baraja göletlerden su takviyesi yapılacak
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        Edirne'nin içme suyunun sağlandığı Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'na, yapımına başlanacak Kula-1 ve Kula-2 göletlerinden su aktarılacağı bildirildi.

        AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, yazılı açıklamasında, yapılacak göletlerden Kayalıköy Barajı'na su aktarılmasıyla Edirne'nin içme suyu ve çiftçilerin tarımsal sulama sorununun kalmayacağına dikkati çekti.

        Barajda yaşanan su sıkıntısının devlet eliyle çözüme kavuşacağını vurgulayan Makak, "Edirne'nin kullanacağı suyu, iki projeyle Kayalıköy Barajı'na aktaracağız. Edirne'nin yıllık kullanımı 20 milyon ton. İki ilin de sorun yaşamayacağı, aynı zamanda çiftçilerin de sulamada sorun yaşamayacağı bir sistem kurulacak." bilgisini paylaştı.

        Makak, sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bakanlık, Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Başkanımız Belgin İba'yla birlikte sorun üzerinde çalışmamız devam ediyor. Birinci önceliğimiz Edirne içme suyu, iki ilin de kriz yaşamayacağı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Kayalıköy Barajı'nı destekleyecek iki proje var; Kula-1, Kula-2 şu anda yatırımda. İhalesi yapıldı, en kısa sürede ödeneğinin aktarılmasıyla hayata geçirilecek.

        Süloğlu Barajı'ndan 5 kilometrelik bir hat var. Onu değiştirmemiş Edirne Belediyesi, o yüzden Süloğlu'ndan su alamıyoruz. Süloğlu Barajı'ndan yeni hatta bağlanması için 5 kilometrelik hattın değişmesi lazım. Kula-1, Kula-2 projesi devreye girdiğinde Süloğlu devreden çıkarılıp sadece tarımsal sulamanın yapılacağı baraj olacak. Bir daha da 'Süloğlu Barajı'ndan neden su almıyorsunuz?' sorusu sorulmayacak."

        - Ne olmuştu?

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesinin kritik duruma düştüğünü söylemişti.

        Sarıçam, Kayalıköy Barajı'nın Edirne Belediyesi tarafından ücretsiz kullanıldığını, belediyenin barajın bakımına ve işletme maliyetlerine katkı sağlamadığı gibi çiftçileri de mağdur ettiğini ileri sürmüştü.

        Sarıçam, Edirne Belediyesinin kullandığı suyun ücretinin Kayalıköy Sulama Kooperatifince karşılandığını da iddia etmişti.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Sarıçam'ın kullandığı üslubun doğru olmadığını belirtmişti.

        Edirne Belediyesinin mevzuata göre hareket ettiğini aktaran Akın, "Edirne Belediyesinin 2045 yılına kadar izni var. Bizde daha fazlasını kullanıyor değiliz. Ben her zaman çiftçinin de yanındayım. Böyle yanlış bilgilendirmelerle Edirne Belediyesi ile çiftçileri karşı karşıya getirmek doğru değil, su en temel ihtiyaç, bunun üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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