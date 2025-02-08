Edirne'de 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
Edirne'de motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Edirne'de motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Cumhuriyet Caddesi'nde Ö.K. idaresindeki 22 ADE 982 plakalı motosiklet, Bulgaristan uyruklu M.M. yönetimindeki Bulgar plakalı X 3694BT otomobille çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Ş.D. yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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