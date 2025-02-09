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        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Meriç Kaymakamı Adnan Ayte'yi makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 13:13 Güncelleme: 09.02.2025 - 13:27
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        Edirne'den kısa kısa
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        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Meriç Kaymakamı Adnan Ayte'yi makamında ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz ve Ayte ziyarette ilçelerde yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

        Ayte, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        - Meriç Kaymakamlığı değerlendirme toplantısı yapıldı

        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte başkanlığında ilçe değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunları ele alındı, çözüm önerileri değerlendirildi.

        Muhtarların talep ve önerilerini ilettiği toplantıda kurum müdürleri de çalışmaları hakkında sunum yaptı.

        - KEDAK arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

        Keşan Doğal Afet Kurtarma Derneği (KEDAK) arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri tatbikata katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Afetlere hazırlıklı olmak amacıyla KEDAK ile belediye işbirliğinde tatbikatların süreceği kaydedildi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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