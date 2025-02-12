Edirne Valisi Sezer'e ziyaretler
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ve Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek heyete teşekkür etti.
Bu arada Kuzey Makedonya Devlet Eski Bakanı Hadi Nezir, Kosova Devlet Eski Bakanı Mahir Yağcılar, Türk Demokrat Partisi Eski Genel Başkanı Dr. Kenan Hasip, Bulgaristan Hürriyet ve Şeref Halk Partisi Kurucusu Kasım İsmail Dal ve Makedonya Aşağı Banisa Köyü Muhtarı Nasir Hasip de Vali Sezer'e ziyarette bulundu.
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