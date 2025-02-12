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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, halk pazarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 12.02.2025 - 11:21
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        Edirne'den kısa kısa
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        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, halk pazarını ziyaret etti.

        Pazar esnafına hayırlı işler temennisinde bulunan Ayte, alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

        Ayte'ye ziyaretinde Belediye Başkanı Yunus Atay, Subaşı Belediye Başkanı Göksel Tüfekçi ve ilçe emniyet amiri eşlik etti.

        - Kadın güreşçiler hazırlıklarını tamamladı

        23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Edirne'yi temsil edecek kadın güreşçiler hazırlıklarını tamamladı.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak, Edirne Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni (TOHM) ziyaret ederek Sivas'ta düzenlenecek şampiyonaya katılacak sporcularla bir araya geldi.

        Toplantıda sporcuların taleplerini dinleyen Ak, başarı dileklerini iletti.

        Edirne kafilesinin şampiyonaya 25 sporcu, 1 idareci ve 2 antrenör ile katılacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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