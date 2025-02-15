Edirne Valisi Sezer, İpsala'da ziyaretlerde bulundu

Sezer'e ziyaretlerinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman da eşlik etti.

Sezer, yapım çalışmalarında sonuna gelinen İpsala Müftülüğü Konferans Salonu ve Muhammet Altunsoy Yatılı Hafızlık Kuran Kursu'nda da incelemede bulundu.

Üretim tesisinde incelemede bulunan Vali Sezer, Kaymakam Ömer Sevgili ve merkez yetkililerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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