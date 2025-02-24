Edirne'de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da olduğu 10 kişiye gözaltı

Edirne'de bir köyün arazisinin satışıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski muhtar ve azaların da olduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2015 yılında merkeze bağlı bir köyün tüzel kişiliğine ait yaklaşık 15 dönüm arazi satıldı.

Satıştan elde edilen gelirin köy muhtarlığınca usulsüz kullanıldığı tespit edildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca "Kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Edirne Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince dönemin muhtar ve azaları ile iş insanlarının da aralarında olduğu 10 zanlı gözaltına alındı.