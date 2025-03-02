Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Tır şoförleri, ramazanı ailelerinden uzakta geçiriyor

        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri taşıyan tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında ailelerinden uzakta meslektaşlarıyla kurdukları sofralarda iftar yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 19:14 Güncelleme: 02.03.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tır şoförleri, ramazanı ailelerinden uzakta geçiriyor
        ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri taşıyan tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında ailelerinden uzakta meslektaşlarıyla kurdukları sofralarda iftar yapıyor.

        Yurt içinden yükledikleri ürünleri yurt dışına götüren tır şoförleri, ramazanı ailelerinden uzakta geçiriyor.

        Sınır kapısında çıkış sırası bekleyen tır şoförleri, iftarı tır parkında yapıyor.

        Tır dorselerindeki dolaplarda hazırladıkları yemeklerle oruç açan tır şoförleri, çay eşliğinde yapılan sohbetlerle günün yorgunluğunu atıyor.

        - "Hep bir özlem var"

        Tır şoförü Mustafa Eker, AA muhabirine, ramazanı karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Dolabındaki yiyeceklerle kendisi ve arkadaşları için iftar sofrası kurduğunu belirten Eker, "İbadetimizi yerine getirebildiğimiz için mutluyuz. Yemek için pilav ve tavuk sote hazırladım." dedi.

        Uzun yol şoförlüğünün zor bir meslek olduğunu ifade eden Eker, "Hep bir özlem var. Özel günler olduğu zaman daha buruk geçiyor. Biz yemeğimizi her zaman fazla yapıyoruz. Tanışmasak dahi meslektaşlarımızla her zaman soframızı paylaşırız ve iftarımızı birlikte yaparız." diye konuştu.

        - "Dolaplarımızda ihtiyacımız olan her şey var"

        Lehmi Işık ise ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        İftar vaktine kısa bir süre kala yemek hazırlığının başladığını anlatan Işık, "Dolaplarımızda ihtiyacımız olan her şey var. Ev gibisi yok ama yemek pişirmek de güzel bir şey oluyor bizim için. Zaman güzel bir şekilde geçiyor. Biraz fazla yemek yaptım, güzel bir iftar yapacağım. Herkesin ramazanı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

        Kasım Çınar da iftarını ailesinden kilometrelerce uzakta yaptığını belirtti.

        Evden uzakta olmanın biraz hüzünlü olduğunu dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

        "Bunun yanında işin zorluğu ve stresinden dolayı yorgunluk var. Yemeğimizi dolabımızda uygunluk durumumuza göre yapıyoruz. Bugün menüde pilav ve menemen var. Çayımızı demledik. Arkadaşlarımızla birlikte oruçlarımızı açacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Trafikte cezalar artıyor
        Trafikte cezalar artıyor
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Gol düellosunda kazanan yok!
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Hyundai Türkiye'de elektrikli araç üretecek
        Ukrayna zirvesi başladı
        Ukrayna zirvesi başladı
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        "Galatasaray, 'Ölüm Martı'na girdi!"
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Kasımpaşa'dan G.Saray'a dejavu!
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Cem Köksal serbest bırakıldı
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Kasımpaşa - Galatasaray maçında tartışmalı pozisyonlar!
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        Sahte içkiyi anlamanın teknolojik yolu
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        İngiltere ve Fransa'dan savaşı bitirme planı
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?

        Benzer Haberler

        Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi
        Edirne Yeşilay Şubesince satranç turnuvası düzenlendi
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı
        Edirne İl Özel İdaresi kaçak 20 yapıyı yıktı
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan ramazan ayı mesajı
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan ramazan ayı mesajı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne'den dua...
        İspanya'dan at sırtında kutsal topraklara giden 3 hacı adayı Edirne'den dua...