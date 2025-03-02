GÖKHAN ZOBAR - Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri taşıyan tır şoförleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parkında ailelerinden uzakta meslektaşlarıyla kurdukları sofralarda iftar yapıyor.

Yurt içinden yükledikleri ürünleri yurt dışına götüren tır şoförleri, ramazanı ailelerinden uzakta geçiriyor.

Sınır kapısında çıkış sırası bekleyen tır şoförleri, iftarı tır parkında yapıyor.

Tır dorselerindeki dolaplarda hazırladıkları yemeklerle oruç açan tır şoförleri, çay eşliğinde yapılan sohbetlerle günün yorgunluğunu atıyor.

- "Hep bir özlem var"

Tır şoförü Mustafa Eker, AA muhabirine, ramazanı karşılamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Dolabındaki yiyeceklerle kendisi ve arkadaşları için iftar sofrası kurduğunu belirten Eker, "İbadetimizi yerine getirebildiğimiz için mutluyuz. Yemek için pilav ve tavuk sote hazırladım." dedi.

Uzun yol şoförlüğünün zor bir meslek olduğunu ifade eden Eker, "Hep bir özlem var. Özel günler olduğu zaman daha buruk geçiyor. Biz yemeğimizi her zaman fazla yapıyoruz. Tanışmasak dahi meslektaşlarımızla her zaman soframızı paylaşırız ve iftarımızı birlikte yaparız." diye konuştu.

- "Dolaplarımızda ihtiyacımız olan her şey var"

Lehmi Işık ise ramazan ayına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İftar vaktine kısa bir süre kala yemek hazırlığının başladığını anlatan Işık, "Dolaplarımızda ihtiyacımız olan her şey var. Ev gibisi yok ama yemek pişirmek de güzel bir şey oluyor bizim için. Zaman güzel bir şekilde geçiyor. Biraz fazla yemek yaptım, güzel bir iftar yapacağım. Herkesin ramazanı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Kasım Çınar da iftarını ailesinden kilometrelerce uzakta yaptığını belirtti.

Evden uzakta olmanın biraz hüzünlü olduğunu dile getiren Çınar, şunları kaydetti: