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        Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde başladı

        Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:18
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        Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde başladı
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        Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde başladı.

        Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, gazetecilere yaptığı açıklamada şampiyonaya 11 kulüpten 125 sporcunun katıldığını söyledi.

        Ertürk, "Sezonun ilk yarışı ve en büyük yarışımız. Kalite olarak yurt içindeki en yüksek yarışımız. Büyükler seviyesinde sporcumuz sayı olarak biraz daha az ama olimpik takımımızın tamamını burada göreceğiz. Sporcularımız birbirleriyle kıyasıya mücadele edecek." diye konuştu.

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba da sporseverlerin 3 gün boyunca kıran kırana müsabakalar izleyeceğini dile getirdi.

        Meriç Nehri parkurunun Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilmesinin kürek sporu açısından önemli olduğunu ifade eden İba, "Spor malzemelerinin depolanması açısından önemli bir adım. Milli sporcularımız, kamp dönemlerinde daha rahat imkanlara kavuşacaklar. Bu da Türk küreğinin daha da ileri gitmesine avantaj sağlayacak." dedi.

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