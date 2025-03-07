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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 07.03.2025 - 11:26
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

        Akın, kadınların güçlü olduğu bir toplumda, demokrasinin gelişeceğini, ekonominin büyüyerek toplumsal barışın da güçleneceğini belirtti.

        8 Mart'ın sadece bir kutlama günü olmadığını aktaran Akın, "8 Mart, sadece bir kutlama günü değil, eşitlik, özgürlük ve adalet için verilen mücadelenin bir sembolüdür. Bugün hala birçok kadın, ekonomik eşitsizlik, şiddet, ayrımcılık ve toplumsal baskılarla mücadele ediyor. İşte bu yüzden, 8 Mart bir anma, bir dayanışma ve bir mücadele günüdür." ifadelerine yer verdi.

        Akın, kadınların, yalnızca hayatın içinde değil, hayatı var eden, yaşanabilir kılan, geleceği inşa eden en büyük güç olduğuna dikkat çekti.

        Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak, omuzlarındaki tarihi sorumluluğun farkında olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

        "Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak, bu mücadeleyi büyütmek, kadınların haklarını her alanda savunmak en büyük önceliğim. İşte bu nedenle kadınların daha özgür, eşit ve güçlü bir yaşam sürdürebilmesi için hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz her projede kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğim.

        Üreten, yöneten, öğreten, ilham veren kadınlar olarak, geleceğin en büyük gücü olmaya devam edeceğiz. Kadınların gücüyle değişen bir dünya mümkün. Üreten, yöneten, öğreten, ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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