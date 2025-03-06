Göç İdaresi Başkanlığı'ndan 'Yunanistan sınırına duvar' açıklaması

GÖÇ İdaresi Başkanlığı'ndan Yunanistan sınırına yapılacak duvarla ilgili yapılan açıklamada, "Sınırlarda alınan güvenlik tedbirleri; terör faaliyetlerinin önüne geçilmesi, düzensiz göç hareketleri ile göçmen kaçakçılığı da dahil her türlü kaçakçılıkla mücadele edilmesi, ülkemizde suç işleyerek yurtdışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan şüphelilerin yakalanması için elzemdir" denildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, salı günü asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye-Yunanistan sınırına 8,5 kilometre uzunluğunda duvar yapılacağını açıkladı. Vali Sezer, "Hudut hattında alınan çalışmalarımız; 325 kilometrelik hudut yollarımızın iyileştirilmesi, yapımıyla ilgili çalışmaları geçen yıl eylül ayı itibarıyla bitirmiştik. Bu sene hem elektro optik kulelerin yapılması hem de diğer tedbirlerin alınması noktasında İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'mızın destekleriyle devam ettiriyoruz. Bu sene Batı sınırımızda ilk kez fiziki sınır güvenlik tedbirlerini gerçekleştireceğiz, fiziki duvarlar yapacağız. Malumunuz sadece devriye yolları vardı. Artık devriye yollarını tamamladık ve doğu sınırında olduğu gibi, fiziki belli oranda çit ve duvar yapımını da bu sene yapacağız. Şu anda ihalesini yaptık, onlar da devam ediyorlar. Batı sınırında da ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini, sınırda almış olacağız" dedi.

Duvarın ilk etapta 8,5 kilometre olacağını kaydeden Sezer, "Şu an itibarıyla biraz ödenek durumuna bağlı ama; 8,5 kilometre başlangıç aşaması planlıyoruz. Tüm sınır belki ileriki dönemlerde olacak. Başlangıç itibarıyla böyle bir çalışma olacak. İçişleri Bakanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü'müzün destekleriyle devam eden bir çalışma. Yunanistan sınırından başladık, inşallah ileriki dönemde duruma göre devam edecek gibiyiz" diye konuştu.

Göç İdaresi Başkanlığı’ndan Yunanistan sınırına yapılacak duvarla ilgili açıklama yapıldı. 'Edirne-Yunanistan sınır hattında fiziki engel sistemleri için başlatılan çalışmalara ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında basın açıklaması' başlığında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: