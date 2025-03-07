Edirne'de "İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri" paneli düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İlham Veren Kadınlar ve Başarı Hikayeleri" paneli düzenlendi.

Yeniimaret Mahallesi Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu'ndaki panelde, her kadının ilham veren bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Dezavantajlı ailelerin yoğun olduğu bir mahallede görev yaptığını belirten Dürüktaş, mahallesindeki erken yaşta evlilikleri engellemek amacıyla muhtar olmaya karar verdiğini ifade etti.

Dürüktaş, erken yaşta evliliklerin kız çocuklarının eğitimi başta olmak üzere tüm toplumu olumsuz etkilediğine aktararak, "Genç kızlarımızın erken evlenmesinin tek sebebi mahallemizde sadece düğün görüyorlar. Hiçbir etkinlikleri yok. Bir sinema, tiyatro hiçbir şeye katılamıyorlar. Sadece sokak düğünlerini görüyorlar. Erkenden evlenmeye özeniyorlar ve erkenden çocuk sahibi oluyorlar. Ondan sonra çalışamıyorlar, ekonomik sıkıntılar sonrası maalesef şiddet başlıyor." dedi.

Kurumlarla işbirliği yaparak kız çocuklarını, kadınları tiyatro ve sinemaya götürdüklerini ifade eden Dürüktaş, "Bir yıldır görev yapıyorum, anlatmak istediğim o kadar çok hikaye var ki. Muhtar olma yolculuğum böyle başladı. Genç yaşta evlilikleri görünce muhtar olmak istedim. 'Benim kadınlara dokunmam' lazım dedim ve muhtar olmaya karar verdim. Kız çocuklarımız için kadınlarımız için çalışmalarıma devam ediyorum." diye konuştu.

Panelde Havsa Kadın Girişimcileri Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Hülya Tuncer, oto lastik tamircisi ve tekvando hakemi Remziye Cankıran, minibüs şoförü Sibel Güzelsev Pakarda ve futbol hakemi Selvi Güler iş yaşamlarıyla ilgili konuşma yaptı.

Programa kadın akademisyenler, girişimciler, siyasiler ve öğrenciler katıldı.