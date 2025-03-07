Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, kadınların gücüyle daha aydınlık bir geleceğe adım adım ilerlediklerini belirtti.

Kadınların her meslekte ve her işte fark yarattığını belirten İba, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, toplumun her noktasında erkekler kadar, hatta bazen erkeklerden daha başarılı olacaklarını göstermişlerdir. Toplumda önemli bir yere sahip olan kadınlarımızın hak ettiği yere gelebilmesi büyük önem taşımaktadır. Bizler de kadınlarımıza destek olmaya ve sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Üreten kadınlara destek veriyor ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek için çalışma ve projeler yapıyoruz, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik hayat içerisinde hak ettikleri yeri almaları için her alanda elimizden geleni yapıyoruz.

Kadınların gücüyle daha güzel çalışmalara imza atmak için el ele ve omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle eğiten, yetiştiren, ailenin ve toplumun temel yapı taşı annelerimizin, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin, üreten, emek veren, dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum."

- CHP Merkez İlçe Başkanı Balkanlı

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, kadınların toplumsal hayatta hak ettikleri yeri alarak eşit hak ve fırsatlara sahip olmasının, güçlü ve adil bir toplumun temeli olduğunu belirtti.

Kadınların bugün birçok alanda eşitsizlikle, ayrımcılıkla ve şiddetle mücadele etmek zorunda kaldığını öne süren Balkanlı, şunları kaydetti:

"CHP olarak kadınların yaşamın her alanında eşit haklara sahip olmasını savunuyor, onların hak mücadelesinde daima yanlarında duruyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.' sözleri, bizim için bir rehberdir. Kadınlarımızın eğitime, iş hayatına, siyasete ve sosyal yaşama daha güçlü şekilde katılmaları için mücadelemiz sürecektir.