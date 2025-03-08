Edirne'de el sanatları sergisi açıldı

Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Geçmişten Günümüze Geleneksel El Sanatları" sergisi açıldı.

Edirne Kültürünü El Sanatlarını Tanıtma Derneği (EKTADER) tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide el emeği ürünler sunuldu.

Ustalar ise sergiyi gezenlere geleneksel el sanatları hakkında bilgi verdi.

EKTADER Başkanı Fikriye Kipriye, AA muhabirine, Edirne'nin geleneksel el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Edirne Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kursların devam ettiğini belirten Kipriye, Edirnekari, kırkyama, çini, kispet ve deri işçiliği gibi birçok el sanatını ustalarının da desteğiyle yaşattıklarını kaydetti.

EKTADER Yönetim Kurulu Üyesi ve kispet ustası Adem Kayın da tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kayın, el sanatlarının tanıtılması ve yaşatılması için sergiler ve tanıtım günleri düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kırkyama ustası Rezzan Gökalp ise yaptıkları işin gelecek kuşaklara aktarılması için daha fazla tanıtım yapılması gerektiğini kaydetti.

Sergi, 9 Mart'a kadar gezilebilecek.