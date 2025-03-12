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        İtalya'dan Azerbaycan'a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule'den geçiş yaptı

        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 11 kaplanı taşıyan tır kontrollerinin ardından geçiş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 18:40 Güncelleme: 12.03.2025 - 18:46
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        İtalya'dan Azerbaycan'a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule'den geçiş yaptı
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        Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 11 kaplanı taşıyan tır kontrollerinin ardından geçiş yaptı.

        İtalya'dan yola çıkan kaplanları taşıyan tır sınır kapısına ulaştı.

        Azerbaycan'a transit geçiş izni istenen ve içinde 11 kaplanın olduğu tır Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrol edildi.

        Gümrükteki işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapan tır Azerbaycan'a geçiş yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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