İtalya'dan Azerbaycan'a gönderilen 11 kaplanı taşıyan tır Kapıkule'den geçiş yaptı

Azerbaycan'a transit geçiş izni istenen ve içinde 11 kaplanın olduğu tır Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veterinerleri tarafından kontrol edildi.

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