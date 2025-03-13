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        Edirne Valisi Sezer'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:29 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:29
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        Edirne Valisi Sezer'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın 1827'de Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı tıp okulunun açılışı ile başladığını belirtti.

        İnsan sağlığını, hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan doktorların ve tüm sağlık personelinin tıp bayramını kutladığını aktaran Sezer, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözlerini kendilerine şiar edinen hekimlerimizin bilgi, birikim ve özverili çalışmalarını dün olduğunu gibi bugün ve yarında sürdüreceklerine inancımız tamdır. İnsan sağlığını koruyarak toplumsal mutluluk ve refahı sağlamak için büyük bir aşkla ve şevkle çalışan hekimlerimiz sağlık sistemimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibidir. Ülkemiz ile birlikte şehrimizde de sağlık turizmi gelişmeye başlamış, Balkan ve komşu ülkelerden gelerek sağlık kuruluşlarımızda tedavi olan vatandaşlar sağlık turizmine önemli katkı sağlamaktadırlar."

        Vali Sezer, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren hekimlere ve tüm sağlık çalışanlarına başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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