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        TÜ'de "Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı" düzenlendi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:15
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        TÜ'de "Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı" düzenlendi
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) Göç ve Mübadele Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Balkanlarda Göç ve Kadın Konferansı" düzenlendi.

        Çevrimiçi düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Yıldız Teknik Üniversitesinden Öğr. Gör. Dr. Ayten Semerci katıldı.

        Program, Merkez Müdürü Doç. Dr. Hacer Ateş'in açılış konuşmasıyla başladı.

        Semerci ise Edirne'nin Balkanlar'dan Trakya ve Anadolu'ya gerçekleşen göçlerde önemli bir merkez olduğunu ifade etti.

        Göç olaylarında en etkilenenlerin başında kadın ve çocukların geldiğini belirten Semerci, bu süreçte acı olayların yaşandığını dile getirdi.

        Balkanlardan göç eden kadınların gelenek ve göreneklerini yaşatmak için çaba sarf ettiklerini anlatan Semerci, şunları kaydetti:

        "Çok çalışkan olan göçmen kadınları yola çıkarken yanlarına hem genç kızlarının çeyizlerini hem de köylerinde yetişen ürünlerin tohumlarını almışlardır. Böylece nihai hedef olarak ulaşacakları yeni yurtlarında yeni yaşamlarını yeşertmenin umudunu da beraberlerinde taşımışlardır. Mübadele esnasında göç yollarında, deniz yolculuklarında hem gemiler içerisinde hem de karantina bölgelerinde türlü sıkıntılara maruz kalan göçmen aileleri, bu sıkıntılı süreçleri atlatırken yanlarında hep kadınları, kızları ve anneleri olmuştur. Göçmen kadınların büyük kısmı, göç öncesinde gerek tarımda gerekse sanayi alanında çalışmakta iken göçler neticesinde büyük çoğunluğu işsiz kalmıştır. İşsiz kalan bu kadınlar, göç esnasında ya da savaşlarda eşlerini kaybetmeleriyle birlikte yeni geldikleri anavatanda aile geçimini de üstlenmişlerdir. Göçmen veya muhacir kadınların yaşadıkları bu dramatik hadiseler Türk edebiyatına da konu olmuştur."

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